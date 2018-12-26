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Россия обвинила Израиль в создании угрозы двум пассажирским самолетам во время авиаудара по Сирии

Сегодня, 16:27
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: Israel Defense Forces ‏via Twitter

Иллюстративное фото

В Министерстве обороны России заявили, что авиаудары Израиля по территории Сирии "создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам".

Согласно заявлению официального представителя генерала-майора Игоря Конашенкова, атака ВВС ЦАХАЛ была совершена из воздушного пространства Ливана вечером во вторник, 25 декабря, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку самолеты гражданской авиации, передает ТАСС.

По словам представителя Минобороны РФ, авиадиспетчеры в Дамаске смогли "увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим".

В Министерстве иностранных дел России добавили, что авиаудары осуществлялись израильской авиацией "под прикрытием гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута".

По данным российской стороны, шесть истребителей F-16 ВВС Израиля выпустили 16 управляемых авиабомб GBU-39, из которых 14 были сбиты средствами противовоздушной обороны Сирии. В результате авиаудара сирийской стороне причинен материальный ущерб, три военнослужащих получили ранения.

В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила, что в стране были активированы системы противовоздушной обороны из-за зенитной ракеты, которая была запущена с территории Сирии.

Теги:   Война в Сирии ЦАХАЛ Сирия Россия Израиль

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