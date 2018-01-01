Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата Сегодня, 10:19 22 Цей матеріал також доступний українською

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата, ему надлежит покинуть территорию РФ в течение двух суток.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На днях персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота", - цитирует Захарову ТАСС.

В начале декабря премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выслала российского дипломата, который подозревается в шпионаже. Решение о высылке было принято 22 ноября.

В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами".