Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Сегодня, 10:19
22
Цей матеріал також доступний українською

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата, ему надлежит покинуть территорию РФ в течение двух суток.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. 

"На днях персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота", -  цитирует Захарову ТАСС.

В начале декабря премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выслала российского дипломата, который подозревается в шпионаже. Решение о высылке было принято 22 ноября.

В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами". 

Теги:   Мария Захарова Словакия Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 10:19

article_img
Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Последние новости

Компании/Рынки

Сегодня, 10:34

Роснефти из-за санкций США пришлось отказаться от своих проектов в Иране - СМИ
Финансы

Сегодня, 10:30

Курс криптовалют: рынок продолжает падать
События

Сегодня, 10:26

Снегопад в Киеве: центр города остановился в пробках

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
4443
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко
3432
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
2396
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7671
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5631
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5327
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28991
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25118
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20669

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться