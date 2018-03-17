Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

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РФ вышлет 23 британских дипломатов и откажет в открытии генконсульства Британии
Фото: Ana Paula Hirama via Flickr

РФ вышлет 23 британских дипломатов и откажет в открытии генконсульства Британии

Министерство иностранных дел РФ объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов.

В российском МИД отметили, что британские дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок, сообщает пресс-служба российскоговнешнеполитического ведомства.

Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Также в МИД РФ объявили, что прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства. 

В ответ Москва пригрозила зеркальными мерами.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ о применении в Солсбери химического оружия против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, по всей видимости, отдал лично президент РФ Владимир Путин.

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