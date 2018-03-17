Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов.
В российском МИД отметили, что британские дипломаты должны покинуть РФ в недельный срок, сообщает пресс-служба российскоговнешнеполитического ведомства.
Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Также в МИД РФ объявили, что прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления экс-агента Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.
В ответ Москва пригрозила зеркальными мерами.
Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ о применении в Солсбери химического оружия против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, по всей видимости, отдал лично президент РФ Владимир Путин.
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