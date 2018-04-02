Россия о деле Скрипаля: Лондон отбросил все приличия, прибегая к откровенной лжи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Великобританию и ее союзников во лжи по делу об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля.

По словам Лаврова, Великобритания, США и другие слепо идущие за ними страны отбросили все приличия и прибегают к откровенной лжи.

"Все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, к откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем спокойно, хладнокровно, настаиваем на том, что любые обвинения, любые утверждения необходимо обосновывать фактами", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Лавров добавил, что у Лондона не получится уйти от ответов по делу Скрипаля, так как "британские коллеги слишком заигрались".

Смотрите также

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля ряд стран объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. В свою очередь, несколько стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.

МИД РФ объявил о зеркальных мерах в отношении США и закрытии генконсультства в Санкт-Петербурге.

27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В ответ Россия выслала 13 украинских дипломатов.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона выслала 23 британских дипломата.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.



