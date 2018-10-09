Россия не вернется в ПАСЕ как минимум до конца 2019 года - решение Ассамблеи

Россию не вернут в ПАСЕ в следующем году

Российскую Федерацию не вернут в ПАСЕ как минимум до 2019 года.

Так, доклад о полномочиях делегаций, слушания которой продвигали представители России, был отклонен.

"Всем, кто ждал сегодня победного возвращения российской делегации в ПАСЕ, сообщаю, что зря ждете. Россия пролетела снова", - написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Борислав Береза.

Кроме того, прокомментировал это событие и заместитель главы фракции БПП в парламенте Алексей Гончаренко.

"Победа! Как я и обещал российским пропагандистам, их план не прошел. Слава Украине!", - написал Гончаренко.

Также народный депутат Леонид Емец отметил, что "после очень острой дискуссии" вопрос отправили обратно на комитет.

В свою очередь Владимир Арьев подчеркнул, что резолюцию перенесено из-за давления российского фактора.

"Это промежуточная, но победа! Требования России не выполнены. Резолюцию перенесено из-за давления российского фактора. На неопределенное время. Это значит, что в 2019 году РФ опять не будет подаваться в ПАСЕ", - написал он.

Следует отметить, что журналист Григорий Жигалов опубликовал в Facebook видео, как украинские депутаты отмечают этот успех и поют Гимн Украины у работницы пропагандистского кремлевского телеканала "Россия" во время включения в живую.

Ранее сообщалось, что Комитет по процедурным вопросам ПАСЕ поддержал поправки к документу, которые делают невозможным "прощение" России.

Напомним, что ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.