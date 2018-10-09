09 октября 2018, вторник

Россия не вернется в ПАСЕ как минимум до конца 2019 года - решение Ассамблеи

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Россию не вернут в ПАСЕ в следующем году

Россию не вернут в ПАСЕ в следующем году

Российскую Федерацию не вернут в ПАСЕ как минимум до 2019 года.

Так, доклад о полномочиях делегаций, слушания которой продвигали представители России, был отклонен.

"Всем, кто ждал сегодня победного возвращения российской делегации в ПАСЕ, сообщаю, что зря ждете. Россия пролетела снова", - написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Борислав Береза.

Кроме того, прокомментировал это событие и заместитель главы фракции БПП в парламенте Алексей Гончаренко.

"Победа! Как я и обещал российским пропагандистам, их план не прошел. Слава Украине!", - написал Гончаренко.

Также народный депутат Леонид Емец отметил, что "после очень острой дискуссии" вопрос отправили обратно на комитет.

В свою очередь Владимир Арьев подчеркнул, что резолюцию перенесено из-за давления российского фактора.

"Это промежуточная, но победа! Требования России не выполнены. Резолюцию перенесено из-за давления российского фактора. На неопределенное время. Это значит, что в 2019 году РФ опять не будет подаваться в ПАСЕ", - написал он.

Следует отметить, что журналист Григорий Жигалов опубликовал в Facebook видео, как украинские депутаты отмечают этот успех и поют Гимн Украины у работницы пропагандистского кремлевского телеканала "Россия" во время включения в живую.

Ранее сообщалось, что Комитет по процедурным вопросам ПАСЕ поддержал поправки к документу, которые делают невозможным "прощение" России.

Напомним, что ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове