Россия назвала переселение Скрипалей в США попыткой похищения

Посольство России в Великобритании будет рассматривать возможное переселение в другую страну бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию как похищение или изоляцию российских граждан.

Об этом заявил пресс-секретарь российского дипломатического ведомства, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь посольства отметил, что, после того, как Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены, Британия "не выполняет свои обязательства" по Венской конвенции о консульских сношениях и по двусторонней Консульской конвенцией.

Он пояснил, что российских консулов не пускают к Скрипалям и "не предоставляют никакой поддающейся проверке информации об их пожеланиях в этой связи".

Ранее в СМИ появилась информация, что британская разведка МИ-6 провела переговоры с американским ЦРУ о переезде Сергея Скрипаля и его дочери в США.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

Великобритания объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских дипломатов.