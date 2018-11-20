Россия нацелит ракеты на новые объекты в случае размещения базы США в Польше 

В Совете Федерации РФ пригрозили нацелить высокоточное оружие на новые объекты в случае размещения военной базы США в Польше.

По словам члена комета Совета Федерации по вопросам обороны и безопасности Франца Клинцевича, Россия перенацелит свои оборонные средства для локализации новой угрозы, если военная база США в Польше будет создана.

"Безусловно, Россия обладает обширным военным потенциалом, очень высокоточным дальнобойным оружием, и то, что в случае создания такой базы будет проведено перенацеливание, чтобы локализовать угрозу, это однозначно", - цитирует Клинцевича РИА Новости.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

Варшава и Вашингтон создали совместную рабочую группу по вопросам размещения постоянной базы США на территории Польши. Пентагон благосклонно воспринял инициативу польского правительства, но настаивает на обсуждении вопроса союзниками по НАТО.

В МИД России заявили, что размещение на постоянной основе базы США в Польше существенно ухудшило бы ситуацию в регионе, так как несет угрозу безопасности РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва думают об адекватном ответе на размещение в Польше постоянной американской базы.