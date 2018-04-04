Россия направит в зарубежные посольства новых дипломатов взамен высланных

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Россия направит в зарубежные посольства новых дипломатов взамен высланных

МИД РФ направит в зарубежные посольства России новых дипломатов взамен высланных из-за отравления Сергея Скрипаля.

Об этом агентству Интерфакс заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Обязательно!" - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли Москва  направлять новых дипломатов в страны, ранее выславшие российских дипломатов.

По словам Рябкова, кадровый состав посольства РФ в США "резко ослаблен так же, как и представительство в Нью-Йорке".

"Поэтому нам надо эти кадровые бреши заполнять. Мы этим будем заниматься", - заявил Рябков.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия может заменить высланных на прошлой неделе дипломатов новыми сотрудниками, одобрение этих кандидатур Госдепом будет проходить "на индивидуальной основе".

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Скрипаля уже 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.

США приняли решение выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ на это Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.

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