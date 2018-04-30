"Россия может фактически поставить нам мат" – глава Пентагона про санкционный закон

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Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис обратился к сенаторам с просьбой о внесении исключений в санкционный закон, утвержденный в 2017 году. Об этом сообщает Defenseone.

Мэттис заявил, что закон, принятый, чтобы привлечь Кремль к ответственности за его международную политику, может помешать Пентагону противостоять влиянию Москвы.

"Россия может фактически поставить нам мат" – предостерегает сенаторов Мэттис.

Закон о противодействии соперникам Америки путем санкций (CAATSA) уменьшает возможности союзничества США со странами, которые исторически зависят от экспорта оружия из России.

Министр выступил за введение исключений в законе по соображениям национальной безопасности для стран, которые пытаются уменьшить зависимость от Москвы.

"Существуют страны, которые пытаются перестать закупать российское оружие и системы. Нужно только посмотреть на Индию, Вьетнам и некоторые другие страны, чтобы понять, что со временем мы себе же навредим", – заявил Мэттис перед Комитетом по вооруженным силам Сената.

Напомним, с 29 января США предупредили о начале применения "вторичных" антироссийских санкций. Ограничительные меры были введены против любых лиц, осуществляющих "существенный" бизнес с российскими оборонными и разведывательными организациями, список которых был опубликован в октябре.

В перечень вошли Калашников, Ижмаш, Туполев, Алмаз-Антей, Рособоронэкспорт, Ростех, Сухой, Адмиралтейские верфи, Ижевский механический завод, Оборонпром, Уралвагонзвавод Вертолеты России и другие компании. Также в списке фигурируют такие российские структуры, как ФСБ, СВР и ГРУ.

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