Россия-монстр. Как страну-агрессора изображали в виде чудовища

В виде гигантского чудовища Россию изображали еще более 100 лет назад

27 марта, комментируя высылку 60 российских дипломатов из США представитель Госдепа Хизер Нойерт назвала Россию "чудовищем из морских глубин", у которого "множество щупалец".

"У России - длинные руки, у России - множество щупалец. Мы считаем, что они сохранят свой интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах… Это чудовище из морских глубин", - сказала Нойерт.

НВ вспоминает исторические карикатурные изображения России-чудовища - образа, который вновь становится актуальным.

Россия-спрут

В Великобритании XIX века к восприятию России как морского чудовища карикатуристов и политиков подтолкнул образ, сконструированный иллюстратором газеты Whew, которому, возможно, рассказали о диалогах на званном ужине, который провел британский премьер-консерватор Бенджамин Дизраэли в ноябре 1876 года. Газета описывает дискуссию за столом, вкладывая в уста министра иностранных дел лорда Дерби фразу:

"Россия - политический осьминог. Ее конечности растянуты во всех направлениях как в Европе, так и в Азии, и она медленно, но верно тянет к погибели не только Сербию, Черногорию, Боснию, Герцоговина и Болгария, но и, например, Хиву, Персию и Афганистан ...".

Публикация в газете Whew, 1876 год

В июне 1877 года издательство Barron опубликовало карикатурную карту "со спрутом России".

"Россия представлена ​​как осьминог, протягивающий оружие во всех направлениях и удерживающий все, что способен аннексировать. Различные страны представлены человеческими и другими фигурами. Их географический план в то же время строго сохраняется...Англия - это г-н Гладстон с его резолюциями...", - описывало карикатуру издание York Herald.

Карта с Россией-спрутом издательства Barron

Россия-медведь

А это японская открытка 1916 года с карикатурной картой, изображающей Россию в виде гигантского меланхолического медведя.

Английская карикатура на взятие Варшавы в 1831 году.

Агрессор, обвиняющий жертву

Британская карикатура 1940 года на тему российско-финской войны. "Ах ты, злодейка! Пытаешься на меня напасть?", - говорит мужчина с кнутом, который олицетворяет Россию.

Двуглавый орел

Карикатура на Россию в Крымской войне. Британский журнал Punch 1855 год.

НВ