28 мая 2018, понедельник

Россия является самой серьезной угрозой безопасности Европы и мира - Дуда

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Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в ходе последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил, что считает Российскую Федерацию самой серьезной угрозой глобальному миру,  передает Польское радио.

"Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают реальные намерения России. События последних дней доказали, что Кремль позволяет себе совершать покушения с использованием химического оружия на территории стран НАТО и вмешиваться в демократические процессы", - добавил Дуда.

Также он призвал страны-участницы НАТО стремиться к укреплению связей и отметил, что для США лучшей инвестицией является стабильность и безопасность в Европе.

"Для всех нас важно развитие политики безопасности и оборонного сотрудничества в Евросоюзе, а также развитие сотрудничества ЕС с США. Укрепление обороноспособности европейских стран расширяет возможности всего Североатлантического альянса, в том числе США", - подчеркнул Дуда.

Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за крушение МН17.

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