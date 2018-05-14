Россия является главным подрывателем западных демократий - глава MИ5

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Глава МИ5 отметил, что Россия ответит за свои действия

Глава МИ5 отметил, что Россия ответит за свои действия

Генеральный директор британской службы разведки МИ5 Эндрю Паркер назвал Россию "главным действующим лицом" в кампании по подрыву западных демократий.

Соответствующее заявление он сделал на встрече руководителей европейских служб безопасности в Берлине, передает The Guardian.

Паркер отметил, что Британия не желает усиливать напряжение и возвращаться к "опасным временам", которые Европа переживала во время Холодной войны, однако Россия ответит за свои действия.

“Главным героем среди этих вражеских действующих лиц является российское правительство. Заметьте, я не говорю Россия. Великобритания крайне восхищается и уважает людей, проживающих в России, за их величественную культуру и долгую историю", — добавил глава МИ5.

В ходе встречи Паркер вспомнил отравление в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он назвал бандитизмом то, что Российская Федерация предложила около 30 разных теорий нападения на Скрипалей, подчеркнув, что это дело является прозрачным и виновник известен.

Напомним, что в ходе встречи Эндрю Паркер также обратился к теме Ближнего Востока. Он предупредил, что Исламское государство будет стремиться совершать "разрушительные" и "более сложные" террористические атаки в Европе после потери территорий на Ближнем Востоке.

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