Россия является главным подрывателем западных демократий - глава MИ5

Глава МИ5 отметил, что Россия ответит за свои действия

Генеральный директор британской службы разведки МИ5 Эндрю Паркер назвал Россию "главным действующим лицом" в кампании по подрыву западных демократий.

Соответствующее заявление он сделал на встрече руководителей европейских служб безопасности в Берлине, передает The Guardian.

Паркер отметил, что Британия не желает усиливать напряжение и возвращаться к "опасным временам", которые Европа переживала во время Холодной войны, однако Россия ответит за свои действия.

“Главным героем среди этих вражеских действующих лиц является российское правительство. Заметьте, я не говорю Россия. Великобритания крайне восхищается и уважает людей, проживающих в России, за их величественную культуру и долгую историю", — добавил глава МИ5.

В ходе встречи Паркер вспомнил отравление в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он назвал бандитизмом то, что Российская Федерация предложила около 30 разных теорий нападения на Скрипалей, подчеркнув, что это дело является прозрачным и виновник известен.

Напомним, что в ходе встречи Эндрю Паркер также обратился к теме Ближнего Востока. Он предупредил, что Исламское государство будет стремиться совершать "разрушительные" и "более сложные" террористические атаки в Европе после потери территорий на Ближнем Востоке.