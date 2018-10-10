Россия использует Черное море для демонстрации силы - Минобороны Румынии

Румыния обеспокоена увеличением российского военного присутствия в Черном море, заявил министр обороны страны Михай Фифор.
"Российская Федерация использует Черное море для демонстрации военной мощи в восточном Средиземноморье. В прошлом году ситуация резко изменилась", - цитирует Reuters заявление главы Минобороны Румынии
По словам Фифора, Бухарест до конца года планирует принять две крупные программы по закупке военной техники, в частности новых истребителей и другой техники.
Он добавил, что Румыния увеличила расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта, как того требуют условия НАТО, и намерена удержать этот уровень в течение десятилетия.
Ранее Румыния подписала контракт на приобретение американских систем противоракетной обороны Patriot.
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