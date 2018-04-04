Россия и США могут заменить высланных дипломатов - Госдеп

В Государственном департаменте заявили, что США и Россия могут заменить дипломатов, которые были высланы на прошлой неделе.
Об этом сообщает телеканал CNN.
"Как всегда в случаях с аналогичными инцидентами, российское правительство может запросить аккредитацию на вакантные должности в своей дипломатической миссии", - сказал представитель Госдепа.
В ведомстве отметили, что Россия не уведомляла о намерении сократить общее количество персонала дипломатической миссии.
В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.
США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 48 сотрудников российских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.
В ответ на это Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.
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