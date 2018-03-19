Россия и Китай заблокировали созыв Совбеза ООН по Сирии

Заседание Совбеза не состоится, так как не было поддержано большинством голосов

Представители Китая и России в Организации объединеных наций (ООН) выступили против проведения внеочередного заседания Совета безопасности по Сирии.

Представитель РФ в ООН сообщил, что обсуждение соблюдения прав человека в Сирии не было утверждено в повестке Совбеза, передает РИА Новости.

Созыв внеочередной сессии Совбеза поддержали восемь государств, а трое членов ООН воздержались.

Заместитель постоянного представителя России в ООН Геннадий Кузьмин заявил, что рассмотрением соблюдения прав человека должен заниматься специальный комитет, а не Совбез.

Напомним, 17 марта в результате авиаударов по сирийскому району Восточная Гута погибли по меньшей мере 30 человек.