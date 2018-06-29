Россия и Китай намерены сократить количество миротворцев ООН по правам человека

По мнению Китая и России, миротворческие миссии ООН выходят за рамки того, что должны делать солдаты в голубых касках

Россия и Китай хотят сократить более 200 рабочих мест, связанных с правами человека и предотвращением сексуального насилия, в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает The New York Times.

Россия может сократить 170 рабочих мест, Китай - примерно 37 рабочих мест, в том числе вакантные должности. В ООН всего около 450 рабочих мест, связанных со сферой прав человека и предотвращением сексуального насилия.

Правозащитники опасаются, что сокращение персонала нанесет серьезный ущерб операциям ООН по поддержанию мира.

Дипломаты объясняют позицию китайцев и россиян усиленным стремлением США к экономии бюджета в ООН.

Китай и Россия давно жалуются на правозащитную деятельность ООН, особенно в ее миссиях по поддержанию мира, которые, по их мнению, выходят за рамки того, что должны делать солдаты в голубых касках.

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