05 октября 2018, пятница

Россия и Индия договорились о совместном строительстве ядерных реакторов и поставках С-400

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Владимир Путин и Нарендра Моди

Владимир Путин и Нарендра Моди

Совместный проект возведения шести ядерных реакторов согласовали представители России и Индии. Об этом пишет индийское издание Business Standard.

Данный документ о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики 5 октября был подписан между директором российской государственной энергетической компании Росатом Алексеем Лихачевым, а также главой департамента атомной энергетики Индии Камлеш Вязом.

Известно, что в документе под названием План действий по определению приоритетов и реализации областей сотрудничества в сфере ядерной энергетики предусматривается строительство шести ядерных реакторов российской конструкции VVER-1200 на территории Индии.

Смотрите также

Следует отметить, что так как Индия не является членом Группы ядерных поставщиков, она не может сама заниматься строительством и обслуживанием ядерных реакторов.

Также известно, что документ был подписан после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди, на которой они заключили соглашение о поставках российских зенитно-ракетных систем С-400 индийской армии, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Россия анонсировала начало строительства двух энергоблоков на АЭС в Венгрии 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове