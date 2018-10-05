Россия и Индия договорились о совместном строительстве ядерных реакторов и поставках С-400

Совместный проект возведения шести ядерных реакторов согласовали представители России и Индии. Об этом пишет индийское издание Business Standard.

Данный документ о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики 5 октября был подписан между директором российской государственной энергетической компании Росатом Алексеем Лихачевым, а также главой департамента атомной энергетики Индии Камлеш Вязом.

Известно, что в документе под названием План действий по определению приоритетов и реализации областей сотрудничества в сфере ядерной энергетики предусматривается строительство шести ядерных реакторов российской конструкции VVER-1200 на территории Индии.

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Следует отметить, что так как Индия не является членом Группы ядерных поставщиков, она не может сама заниматься строительством и обслуживанием ядерных реакторов.

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Также известно, что документ был подписан после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди, на которой они заключили соглашение о поставках российских зенитно-ракетных систем С-400 индийской армии, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Россия анонсировала начало строительства двух энергоблоков на АЭС в Венгрии