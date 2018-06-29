29 июня 2018, пятница

Россия и Беларусь среди худших в вопросе торговли людьми - отчет Госдепартамента США

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Одна из иллюстраций торговли людьми из отчета Госдепартамента США

Одна из иллюстраций торговли людьми из отчета Госдепартамента США

Госдепартамент США обнародовал отчет о торговле людьми и принудительном труде в странах мира. Худшая ситуация, в частности - в России и Беларуси.

Авторы доклада оценивают 187 стран и территорий и делят их на четыре уровня согласно степени тяжести. Четвертый уровень, на котором находятся Ливия, Сен-Мартен, Йемен и Сомали, обозначен как "специальный". На третьем уровне компанию России и Беларуси составили Иран, Китай, Северная Корея, Сирия и другие. Украина находится среди стран второго уровня.

Россия и Беларусь "не соответствуют минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми и не прилагают значительных усилий для этого" - так в документе определили причины, по которым обе страны остаются в третьей группе стран уже шестой год подряд.

В Иране, который находится в списке стран-нарушителей с 2011 года, "жертвы торговли людьми продолжают испытывать серьезные наказания, включая смерть".

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