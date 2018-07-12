Россия и армия Асада взяли под контроль один из последних анклавов повстанцев в Сирии

В провинции Дараа в 2011 году начались первые протесты против режима Асада, которые переросли в масштабную гражданскую войну.

Россия и армия Сирии взяли под контроль провинцию Дараа, являющейся одним из последних анклавов оппозиции в Сирии и их главным оплотом на протяжении семи лет гражданской войны.

В четверг, 12 июля, сирийская армия и российская военная полиция вошли в одноименный город и центр провинции Дараа. Правительственные силы восстановили контроль над оппозиционной провинцией на границе с Иорданией в результате крупного наступления, начавшегося в июне.

Как сообщает Reuters, в ближайшее время состоится церемония поднятия сирийского флага на одной из главных площадей города.

Оставшиеся в городе повстанцы полагаются на российскую военную полицию, которая, по их мнению, помешает армии Асада начать чистки в оппозиционно настроенного населения.

"Россияне дали нам гарантию, что сирийская армия не войдет в оппозиционные районы" , - сказал Абу Баян, лидер повстанческой группировки в городе.

В данный момент, около 2000 повстанцев вместе со своими семьями находятся в оппозиционной части города Дараа. Согласно соглашению с Россией, последняя гарантировала их эвакуацию после капитуляции и сдачи оружия.

Отметим, что в провинции Дараа в 2011 году начались первые протесты против режима Асада, которые впоследствии переросли в масштабную гражданскую войну.

В ходе наступления сирийской армии на провинцию Дараа, которое началось 19 июня, погибли около ста гражданских лиц. По данным ООН, около 330 тысяч человек в провинции вынуждены были спасаться бегством. Около 40 тысяч из них бежали к границе с Иорданией. Правительство страны, где находятся более 660 тысяч сирийских беженцев, заявило, что возможности для предоставления убежища исчерпаны и закрыло границу.