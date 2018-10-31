Россия готовится разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму – Ельченко

Ельченко: Россия не отказалась от идеи получить наземный коридор в Крым

Россия готовит военную инфраструктуру для размещения ядерного оружия на территории оккупированного Крыма, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза, пишет УНИАН.

"Россия больше чем вдвое усилила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия включая переоснащение советских хранилищ для ядерных боеприпасов", - сказал дипломат.

Он добавил, что Россия также не отказалась от идеи получить наземный коридор в Крым.

"Согласно нашей информации, Россия не отказалась от идеи получить наземный коридор в Крым. Более того, угроза морского нападения по направлению Азовского моря в случае широкомасштабной военной конфронтации остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", - резюмировал Ельченко.

Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, нарушающих международное морское право.

В ЕП также призвали страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против РФ в случае обострения ситуации в регионе.

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Азовском море остается напряженной.

С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

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