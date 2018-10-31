Россия готова защитить и предоставить убежище соотечественникам, которых беззаконно преследуют за рубежом - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова защитить и предоставить убежище соотечественникам, которых "беззаконно преследуют за рубежом", сообщает DW.

Выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом Путин заявил, что облегчить получение российского гражданства должна новая редакция Концепции миграционной политики РФ.

По словам Путина, Россия готова обеспечить защиту и предоставить убежище живущим за рубежом соотечественникам, "которых беззаконно преследуют".

Президент РФ добавил, что за 12 лет действия программы добровольного переселения соотечественников в РФ переехали около 800 тысяч человек.

Кроме того, Путин предостерег от попыток разорвать духовные связи в "русском мире", так как, по его мнению, "политиканство в такой чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелыми последствиями".