30 сентября 2018, воскресенье

Россия дорого заплатит за нарушение мировых правил - глава МИД Британии

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Джереми Хант

Джереми Хант

России придется заплатить высокую цену за презрение к международным правилам и попытку запугать Великобританию. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джереми Хант, выступая в воскресенье, 30 сентября, на съезде Консервативной партии, сообщает Reuters.

"Пока у власти консерваторы, послание Британии для Кремля простое: если вы пытаетесь запугать эту страну, если вы используете химическое оружие, если вы не играете по международным правилам, цена всегда будет очень высокой", - заявил Хант.

Хант также отметил, что Великобритания намерена "пресечь" деятельность агентов ГРУ внутри страны.

Напомним, британские власти обвинили Россию в организации покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, которого в марте 2018 года попытались отравить в городе Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества класса Новичок.

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