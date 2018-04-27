Россия должна прекратить свою агрессию и выполнить Минские соглашения - Госдеп США

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт призвала РФ прекратить агрессию на Донбассе и "полностью выполнять Минские соглашения".
"22 украинских воина получили ранения за последние 48 часов - самое высокое количество с июля. Силы под руководством РФ усилили артиллерийские нападения на украинцев, которые защищают свою страну. Россия должна прекратить свою агрессию и полностью выполнять Минские соглашения", - написала Нойерт в своем Twitter.
22 Ukrainian soldiers wounded in last 48 hours in eastern Ukraine - highest number since July. Russia-led forces have intensified artillery attacks on Ukrainians defending their country. #Russia must end its aggression and fully implement the Minsk agreements.— Heather Nauert (@statedeptspox) 26 апреля 2018 г.
Напомним, 25 апреля террористы совершили 76 обстрелов позиций украинских военнослужащих.
Утром , 26 апреля, боевики российско-оккупационных войск обстреляли населенный пункт Зайцево Донецкой области.
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