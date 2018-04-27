Россия должна прекратить свою агрессию и выполнить Минские соглашения - Госдеп США

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хизер Нойерт
Фото: скриншот

Хизер Нойерт

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт призвала РФ прекратить агрессию на Донбассе и "полностью выполнять Минские соглашения".

"22 украинских воина получили ранения за последние 48 часов - самое высокое количество с июля. Силы под руководством РФ усилили артиллерийские нападения на украинцев, которые защищают свою страну. Россия должна прекратить свою агрессию и полностью выполнять Минские соглашения", - написала Нойерт в своем Twitter.

Напомним, 25 апреля террористы совершили 76 обстрелов позиций украинских военнослужащих.

Утром , 26 апреля, боевики российско-оккупационных войск обстреляли населенный пункт Зайцево Донецкой области.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове