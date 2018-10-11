Россия до января определится с позицией по членству в Совете Европы

В МИД РФ в ближайшее время пройдет заседание широкой межведомственной комиссии по вопросу взаимодействия с Советом Европы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ до января 2019 года определится со своей позицией относительно членства в Совете Европы.

"Россия со своей позицией окончательно определится до января месяца. Потому что в январе либо мы подаем заявку на продолжение работы, если для этого будут созданы условия, либо мы не подаем заявку, и тогда уже могут быть другие решения", - цитирует Матвиенко ТАСС.

Матвиенко добавила, что в МИД РФ в ближайшее время пройдет заседание широкой межведомственной комиссии по взаимодействию с Советом Европы, "где будет рассматриваться весь комплекс вопросов, сложившаяся ситуация".

Парламентская Ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

Летом 2017 года Россия прекратила уплату взносов в бюджет ПАСЕ и предупредила, что восстановит их только в случае, если получит гарантии полного снятия политических санкций с делегации РФ в ассамблее.

РФ является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы, ее вклад составляет около 30 млн евро.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил России исключением из правозащитной организации в случае отказа платить членский взнос в бюджет за 2019 год.