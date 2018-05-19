Россия будущего: Сторонники Навального учредили оппозиционную партию

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На съезде оппозиционной партии присутствовали 124 делегата из 60 регионов России
Twitter

На съезде оппозиционной партии присутствовали 124 делегата из 60 регионов России

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального учредили новую партию, которая будет называться Россия будущего. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сообщается, что партия пока не зарегистрирована Минюстом РФ, однако уже единогласно учреждена 124 голосами. Также единогласно был принят устав партии.

В центральный совет вошли Иван Жданов, Георгий Албуров, Николай Ляскин, Любовь Соболь, Роман Рубанов, Александр Помазуев, Руслан Шаведдинов.

Сам Алексей Навальный на съезде партии не присутствовал, так как ранее был приговорен к 30 суткам ареста за акцию протеста перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина "Он нам не царь".

Ранее сообщалось, что оппозиционный политик решил зарегистрировать партию Рабочее название. Он заявил, что позже партия будет переименована.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове