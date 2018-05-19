Россия будущего: Сторонники Навального учредили оппозиционную партию

На съезде оппозиционной партии присутствовали 124 делегата из 60 регионов России

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального учредили новую партию, которая будет называться Россия будущего. Об этом сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сообщается, что партия пока не зарегистрирована Минюстом РФ, однако уже единогласно учреждена 124 голосами. Также единогласно был принят устав партии.

В центральный совет вошли Иван Жданов, Георгий Албуров, Николай Ляскин, Любовь Соболь, Роман Рубанов, Александр Помазуев, Руслан Шаведдинов.

Центральный Совет Политической партии «РОССИЯ БУДУЩЕГО » pic.twitter.com/YHpHQJNDQ4 — Николай Ляскин (@nlyaskin) 19 мая 2018 г.

Сам Алексей Навальный на съезде партии не присутствовал, так как ранее был приговорен к 30 суткам ареста за акцию протеста перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина "Он нам не царь".

Ранее сообщалось, что оппозиционный политик решил зарегистрировать партию Рабочее название. Он заявил, что позже партия будет переименована.