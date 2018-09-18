Россия анонсировала начало строительства двух энергоблоков на АЭС в Венгрии

Российская государственная корпорация Росатом анонсировала начало строительства двух новых энергоблоков атомной электростанции Пакш в Венгрии.

Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, которая транслировалась в эфире российских телеканалов.

"Росатом в ближайшее время начнет строительство двух новых энергоблоков на АЭС Пакш", - цитирует Путина Европейская правда.

В свою очередь, Орбан отметил, что в условиях, когда Россия не является ни членом ЕС, ни НАТО, воплощение в жизнь совместного проекта "было достаточно храбрым решением".

"Конечно, все это вызывает различные технические вопросы: лицензии, разрешения, бюрократическая практика ЕС. Возникают различные трудности. Но я считаю, что мы должны это дело, которое является флагманом в сотрудничестве между Востоком и Западом, довести до конца. Мы это воплотим, это будет нашим общим успехом, который пойдет на благо не только венгерско-российским контактам, но и модернизирует энергетическую структуру ЕС", - заявил Орбан.

Соглашение между Венгрией и РФ о строительстве двух новых энергоблоков было подписано в 2014 году, в марте 2017 года Европейский союз дал согласие на реализацию проекта. Против строительства новых энергоблоков выступает географический сосед Венгрии - Австрия.