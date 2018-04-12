Россия активно готовится к возможному силовому сценарию на море - вице-адмирал ВМС Украины

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Вице-адмирал Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук

Вице-адмирал Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук

Вице-адмирал Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук заявил, что Российская Федерация ведет активную подготовку к возможным силовым столкновениям на Черном и Азовском морях.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"После последних заявлений, которые были связаны с задержанием судна Норд [которое проходило в Азовском море под российским флагом], мы отмечаем усиленную интенсивность действий в Азовском море. Самое главное, что задействована как корабельная составляющая, так и авиационная составляющая", — отметил вице-адмирал.

Гайдук также рассказал, что ситуация на море и побережье полуострова Крым внимательно отслеживается с помощью дронов Российской Федерации, которые курсируют от Ейска до Джанкоя.

Напомним, что 25 марта в Азовском море задержали крымское рыболовецкое судно Норд под флагом Российской Федерации, а 6 апреля Херсонский городской суд арестовал его капитана - украинца Владимира Горбенко - за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

11 апреля Херсонский городской суд избрал капитану керченского судна Норд Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства до 8 июня 2018 года.

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