Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без представителя России — Кулеба 28 ноября, 14:52 Кулеба заявил, что РФ только имитирует переговоры и дипломатию (Фото:Cindy Liu/Reuters)

Совет министров ОБСЕ, который в этом году пройдет в польском Лодзе в начале декабря, впервые соберется без представителя России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

«Совет министров ОБСЕ впервые пройдет без представителя России, без российского министра. И это правильно. Нечего ему там делать», — сказал он.

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Кулеба добавил, что представители России только имитируют дипломатию и переговоры, а на самом деле сделали свой выбор.

«Они только имитируют дипломатию. А на самом деле они сделали свой выбор. Этот выбор — война и военные преступления», — резюмировал украинский министр.

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и массовых военных преступлений РФ мировое сообщество все больше дистанцируется от кремлевского режима, обрекая российского диктатора Владимира Путина и его представителей на международную изоляцию.



15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу лидеров, страну-агрессора РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Он позорно сбежал в конце первого дня саммита.

Из-за присутствия представителей РФ на саммите впервые в истории отказались от совместного фото.

Российскую делегацию во главе с Лавровым также не пускают на встречу министров иностранных дел ОБСЕ и на саммит ОБСЕ в Польше из-за нападения на Украину.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девятя месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.