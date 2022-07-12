Из-за высоких потерь России приходится «нетрадиционно комплектовать» армию — Минобороны Британии 12 июля, 10:01 Нехватка кадров заставляет РФ прибегать к «нетрадиционному комплектованию», сообщили в Минобороны Британии (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия вынуждена восполнять большие потери в войне против Украины «нетрадиционным комплектованием».

В сводке ведомства в Twitter говорится, что нехватка кадров, вероятно, заставляет российское минобороны прибегать к вербовке персонала из российских тюрем для частной военной компании Вагнера.

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«Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь», — считают в Минобороны Британии.

Относительно ситуации на фронте в ведомстве отметили, что российские войска продолжают постепенно занимать незначительные новые территории Донецкой области. В частности, в России объявили о захвате села Григоровка.

Также российские оккупационные войска продолжают наступление вдоль основного маршрута снабжения трассы Е-40 в направлении городов Славянск и Краматорск.

«Российские силы, скорее всего, поддерживают военное давление на украинские силы, при этом перегруппировываясь для дальнейшего наступления в ближайшее время», — говорится в сообщении.



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