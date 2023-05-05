Польша передала ноту протеста России из-за угрозы убийством ее послу в Москве 5 мая, 18:52 Посла России Сергея Андреева (на фото) вызвали в МИД Польши (Фото:Радио Свобода)

Из-за угроз послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому в МИД Польши 5 мая вызвали российского посла Сергея Андреева.

«Представителю РФ вручена нота протеста по поводу заявления бывшего омбудсмена РФ по делам детей Павла Астахова с призывами к убийству посла Польши в Москве. Польская сторона выразила решительный протест относительно ситуации, которая сложилась, и ожидает немедленного возбуждения уголовного дела и наказания», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Польши.

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До этого МИД Польши осудил слова Астахова о «допустимости» убийства польского посла. Польское внешнеполитическое ведомство также призвало Россию обеспечить безопасность всех дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

1 мая стало известно, что бывший российский детский омбудсмен Павел Астахов, говоря о после Польши в РФ, заявил, что убийство послов — «в рамках международного права».

Астахов также пожаловался пропагандисту Владимиру Соловьеву о «грубых нарушения Венской консульской конвенции», упомянув, в частности, об изъятии мэрией Варшавы школы при посольстве РФ в пользу государства. Затем он вспомнил, как посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской.

29 апреля городские власти Варшавы изъяли в пользу государства школу при посольстве РФ, где обучались дети российских дипломатов. Сотрудникам приказали покинуть здание в течение семи часов. В ответ на это заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал разорвать дипломатические отношения Москвы с Варшавой.

