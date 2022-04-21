Россия очень хочет добиться каких-нибудь серьезных успехов в Украине к 9 мая — Минобороны Британии

21 апреля, 09:00
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России нужен успех к 9 мая, отметили в британском Минобороны (Фото:Генштаб)

России нужен успех к 9 мая, отметили в британском Минобороны (Фото:Генштаб)

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По данным Министерства обороны Великобритании, похоже, Россия очень хочет добиться каких-нибудь серьезных успехов в Украине к 9 мая.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

В ведомстве отметили, что к этой дате российская оккупационная армия может пытаться провести быстрые и мощные операции.

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Также российские силы продвигаются в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.

Сохраняется активность российской авиации, поскольку Россия стремится оказать поддержку своему наступлению на востоке Украины, подавить и уничтожить средства украинской ПВО.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1517006875316965376
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания 9 мая Война России против Украины

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