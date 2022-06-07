Не хватает «псов режима». У России нет шансов удержать оккупированные территории — генерал-майор СБУ 7 июня, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Проукраинский митинг в оккупированном Херсоне 20 марта 2022 года (Фото:Still image from video obtained by REUTERS)

Генерал-майор Службы безопасности Украины и бывший заместитель главы этого ведомства в интервью Радио НВ объяснил, почему у России нет шансов удержать оккупированные ею украинские территории.

По его словам, после того, как люди увидели, что ситуация в оккупированных городах Донбасса сейчас намного хуже, чем была в 2014 году, Россия столкнулась на вновь захваченных территориях с нехваткой коллаборантов.

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«Самое интересное, что коллаборанты нашлись в полиции, я не говорю, что массово, но они там нашлись, а на уровне коммунальных услуг, учителей, медицинских работников и даже фермеров, которые просто отказываются сеять, потому что видят, что происходит. И нет гарантии, где они будут все это продавать, и останется ли оно у них. Они говорят, что мы перейдем на огороды, продержимся год или два, условно говоря, но не будем вам помогать», — рассказал Ягун.

Он подчеркнул, что рашисты не собираются вкладывать деньги в оккупированные территории и это проблема как для них самих, так и для Украины, «потому что наши люди оказались прямо в ловушке».

По словам генерал-майора СБУ, оккупанты не могут удержать захваченные территории «даже силой».

«Они могут держать фронт, они могут наступать, но обеспечить жизнь этих людей без каких-либо гуманитарных катастроф, они этого просто не могут. И у них нет живых ресурсов для того, чтобы везти туда и обеспечивать постоянный порядок на этих территориях. Даже если они думали, что будут использовать коллаборационистов из Донецкой и Луганской областей, на всех не хватит», — уверен Ягун.

По его словам, «40-миллионную страну можно оккупировать, но содержать и удержать ее невозможно», «просто физически нереально».

«Они думали, что, пройдя колоннами, поставив блокпосты по основным трассам, а за ними сзади шли фактически невооруженные штатным оружием, но зато с дубинками, со щитами и шлемами, росгвардейцы, которые должны обеспечить какой-то условный порядок в тех или иных городах, так и росгвардейцев уже нет, потому что их просто сожгли вместе с их щитами», — напомнил Ягун.

По его словам, российские власти для обеспечения порядка на оккупированных территориях вынуждены были привозить силовиков из России, но там «с каждым днем напряжение не общественное, а социальное начинает расти».

«И там тоже надо держать этих „псов режима“. А их не так много для того, чтобы всю Россию контролировать. И это все в какой-то момент просто должно где-то прорваться», — подытожил Ягун.

Еще в апреле НВ писал, что сотни российских военнослужащих пишут рапорты об увольнении или дезертируют, чтобы не воевать в Украине.

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