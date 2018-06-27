России не удалось вернуться в ПАСЕ, но опасность остается - Арьев

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что заседание специального комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором рассмотрели вопрос возможного возвращения российской делегации, завершилось безрезультатно.

В то же время у себя в Facebook он отметил, что опасность возвращения РФ в состав ПАСЕ до сих пор есть.

"Все предложения, в том числе те, которые требует РФ, прислали в бюро ПАСЕ, которое будет решать, что с этим всем делать. Далее может быть длинная процедура подготовки докладов. Все решится голосованием в зале ПАСЕ не ранее чем через полгода", - написал Арьев.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.