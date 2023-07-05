России не удалось продать свои вертолеты в Африку — СМИ 5 июля, 17:33 Вертолет Ми-171 (Фото:Xchgall / wikipedia)

России не удалось продать Бенину (страна в Африке) два транспортных вертолета Ми-171, сообщает Military Africa. Причиной этого могло стать вторжение РФ в Украину.

Государственная компания Вертолеты России не смогла продать вертолеты в африканскую страну, так как она столкнулась с различными трудностями. Далее их планировалось переделать под нужды местной армии.

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Компании не удалось получить необходимые экспортные лицензии от правительства РФ, ко всему прочему она столкнулась с задержками при доставке западных компонентов.

Эти проблемы являются следствием вторжения РФ в Украину и санкций со стороны Запада.

Неудачная сделка фактически является ударом по силам безопасности Бенина, ведь страна пытается укрепить свою северную границу. Ей угрожают боевики Аль-Каиды и ИГИЛ.

Правительство Бенина надеется, что новые вертолеты помогли бы эффективнее бороться с этими группировками, однако теперь непонятно, как долго стране ждать их от России.

