России не хватает техники для войны из-за американских санкций — Минфин США 16 апреля, 14:40 Подбитый танк РФ (архивное фото) (Фото:Генштаб ВСУ)

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введенные санкции стали причиной нехватки техники в России для ведения войны против Украины.



«Введенные США санкции и экспортный контроль в отношении России лишают ее материалов для войны в Украине», — цитирует Еллен CNN.

По ее словам, ограничение цен на российскую нефть в $60 за баррель ведет к дефициту бюджета России.

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«Санкции и экспортный контроль заставили Россию обращаться к Ирану и Северной Корее за военным снаряжением и материалами, а США делают шаги по прекращению уклонения от ограничений», — сказала Йеллен.

Также министр подчеркнула, что Россия должна заплатить за ущерб, причиненный Украине. Она акцентировала, что продолжаются переговоры о возможных механизмах.

«Это ответственность, которую, я думаю, мировое сообщество ждет от России. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но есть юридические ограничения на то, что мы можем делать с замороженными российскими активами», — резюмировала политик.