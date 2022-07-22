Россия использует ПВО для наземных атак из-за нехватки специализированных ракет — Минобороны Британии 22 июля, 09:25 Система ПВО С-400 (Фото:Кадр видео Официальный портал Екатеринбурга/YouTube)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия увеличила использование ракет ПВО в качестве вспомогательного средства для наземных атак из-за острой нехватки специализированных ракет для этих целей.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что Россия развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, недалеко от Украины с самого начала вторжения.

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Эти системы имеют относительно небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам на открытой местности и в легких домах, но вряд ли пройдут через укрепленные конструкции.

«Существует высокая вероятность того, что оружие не попадет по намеченным целям и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а экипажи систем будут мало подготовлены для таких миссий», — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что 21 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российские войска применили семь ракет ПВО, чтобы нанести удар по инфраструктуре, энергетическим объектам и складским помещениям.

Относительно ситуации на Донбассе в Минобороны Британии отметили, что украинские силы продолжают отражать попытки России штурмовать Углегорскую ТЭС, а российская артиллерия по-прежнему сосредоточена в районах вокруг городов Краматорск и Северск.

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