России не хватает боеприпасов для активного наступления, с ракетами тоже проблемы — разведка Британии

24 декабря, 11:15
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Остатки российских Ураганов в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Остатки российских Ураганов в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Хотя Россия увеличила свои войска на десятки тысяч резервистов, в полномасштабной войне против Украины ключевым ограничительным фактором для наступательных операций оккупантов, вероятнее всего, остается нехватка боеприпасов.

Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании за субботу, 24 декабря.

Там считают, что Россия вряд ли увеличила запасы артиллерийских снарядов настолько, чтобы проводить крупномасштабные наступления, а также, вероятно, ограничила удары по украинской инфраструктуре на большие расстояния из-за ограниченного количества крылатых ракет.

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«Уязвимость нынешнего оперативного плана России состоит в том, что даже обычная поддержка оборонных операций вдоль ее протяженной линии фронта требует значительных ежедневных расходов снарядов и ракет», — подытоживают британцы.

Ministry of Defence/Twitter
Фото: Ministry of Defence/Twitter

Ранее в Пентагоне подтвердили, что Россия использует устаревшие боеприпасы 40-летней давности, что свидетельствует об истощении ее запасов в войне против Украины. В Генштабе говорили, что мобилизованным россиянам, проходящим подготовку в Беларуси, выдали устаревшее оружие образца Второй мировой войны.

https://www.youtube.com/watch?v=hPCyXw6qG-U
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Великобритания Боеприпасы Война России против Украины

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