В Белом доме объяснили, что грозит России, если мирного соглашения не будет через 50 дней

Если страна-агрессор Россия за 50 дней не согласится на мирное соглашение по Украине, то против нее, а также стран, покупающих российскую нефть, введут высокие тарифы и вторичные санкции.

Об этом в четверг, 17 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в Вашингтоне.

«Президент четко дал понять: если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня или мирного соглашения, и Кремль не согласится на завершение боевых действий, тогда Россию ожидают очень высокие тарифы и вторичные санкции», — отметила Левитт.

По ее словам, санкции также будут касаться стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Это, как подчеркнула пресс-секретарь, «будет иметь значительный экономический эффект» и болезненно ударит по экономике РФ.

Кэролайн Левитт добавила, что президент Трамп стремится к дипломатическому завершению войны.

«Он хочет остановить убийства и спасти жизни. Администрация потратила много времени на поиск решений для прекращения конфликта», — сказала пресс-секретарь.

В ответ на вопрос журналистов об эффективности тарифов, учитывая, что торговля между США и РФ в 2024 году составила всего 3 миллиарда долларов, Левитт ответила, что три миллиарда — это все еще большие деньги.

«Но дело не только в тарифах. Речь идет также о масштабных вторичных санкциях, которые вступят в силу через 50 дней», — добавили в Белом доме.

14 июля американский президент заявил, что «очень недоволен» Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Белый дом уточнил, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары, а также о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть у России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

«Я надеюсь, мы не дойдем до этого [тарифов], но я слышал столько разговоров, разговоров и разговоров, а потом на Киев летят ракеты и убивают 60 человек», — добавил Трамп.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что этот срок будет означать еще почти два месяца смертей и разрушений.

«50 дней для нас — это… каждый день страшный. Путин не хочет завершения [войны]… он просто не готов к компромиссу», — сказал он.