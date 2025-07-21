Если Белый дом введет вторичные пошлины в отношении страны-агрессора РФ , то странам Европы стоит поступить аналогичным образом. Об этом 21 июля заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

«Любая страна, закупающая российскую нефть, находящуюся под санкциями, будет (в случае введения пошлин — ред.) облагаться вторичными пошлинами в размере до 100%. (…) Я бы призвал наших европейских партнеров (…) последовать нашему примеру, если мы введем эти пошлины», — сказал чиновник.

По словам главы Минфина США, на следующем этапе переговоров между Вашингтоном и Пекином, скорее всего будут обсуждаться покупки Китаем российской и иранской нефти. Как считает чиновник, это станет сигналом о том, что акцент в переговорах может сместиться с торговых вопросов на вопросы национальной безопасности.

«Торговля (между США и Китаем — ред.) находится в хорошем состоянии. И я думаю, что теперь мы можем начать обсуждать другие вещи. К сожалению, китайцы являются очень крупными покупателями иранской нефти, на которую наложены санкции, и российской нефти, на которую наложены санкции, — так что мы могли бы начать обсуждать это», — сказал Бессент.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» страной-агрессором Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

«Мы очень, очень недовольны ими [Россией]. Мы введем очень жесткие пошлины, если не будет соглашения в течение 50 дней — пошлины примерно в 100%. Вы можете назвать их вторичными пошлинами, вы знаете, что это означает», — сказал американский президент.

В Белом доме позднее уточнил, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары, а также о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть у России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

«Президент четко дал понять: если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня или мирного соглашения, и Кремль не согласится на завершение боевых действий, тогда Россию ожидают очень высокие тарифы и вторичные санкции», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.