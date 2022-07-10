Российское Минобороны «сбило» в несколько раз больше Су-25, чем Украина имела до начала войны 10 июля, 23:41 Игорь Конашенков, Руководитель департамента коммуникаций МО РФ, регулярно озвучивающий российскую ложь (Фото:Скриншот из брифинга Минобороны РФ)

По подсчетам сообщества MilitaryAviationUA, российское Минобороны сообщило уже о 70 «сбитых» украинских Су-25. Это больше, чем было у Украины до начала полномасштабной войны.

Наблюдатели проанализировали материалы ежедневных брифингов Минобороны страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения и опубликовали цитаты российских пропагандистов с упоминанием об уничтоженных украинских штурмовиках.

Видео дня

Сьогодні мо рф відзвітувало про 70 збитих/знищених Су-25 ) pic.twitter.com/r38nqMGQV5 — MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) July 9, 2022

Как отмечает Милитарный, до начала полномасштабного вторжения штурмовики Су-25 стояли на вооружении единой воинской части – 299 бригады тактической авиации. По открытым данным статьи о части в википедии, в составе 299 бригады было 2 эскадрильи. Типичная украинская эскадрилья насчитывает 12 самолетов.

Таким образом, россияне уже «уничтожили» втрое больше Су-25, чем Украина теоретически имела до 24 февраля 2022 года (при условии, что все они были боеспособны и могли выполнять задачи в воздушном пространстве).

Очевидно, что и заявления россиян по другим типам уничтоженной украинской техники не имеют связи с реальностью.

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