Роснефть будет добиваться прекращения работы Reuters в РФ из-за статьи о Венесуэле Сегодня, 07:39 1182 Цей матеріал також доступний українською Новые Известия Новые Известия

Роснефть хочет запретить информационному агентству Reuters работать на территории России.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Причиной таких заявлений стала статья Reuters о том, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти в обход санкций США с помощью российской государственной корпорации Роснефть.

В Роснефти эту информацию назвали «откровенной ложью». «Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», - заявили в пресс-службе компании.

По данным агентства, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передает Роснефти свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет деньги немедленно.

Роснефть оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, а затем получает ее полную стоимость от конечного покупателя.

Из документов, которые изучило агентство, следует, что в схеме предложили участвовать нескольким энергетическим компаниям, в том числе индийской Reliance Industries, самому большому из клиентов, которые покупают нефть у Венесуэлы за наличные.

Представитель индийской компании подтвердил информагентству, что Reliance Industries платила российским и китайским компаниям за поставки венесуэльской нефти. Он отметил, что компания обсуждает эти соглашения с американским Госдепартаментом на предмет их соответствия санкциям США.

Представители Роснефти ранее утверждали, что ведут «исключительно коммерческую деятельность в интересах своих акционеров».