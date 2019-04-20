Роснефть будет добиваться прекращения работы Reuters в РФ из-за статьи о Венесуэле
Роснефть хочет запретить информационному агентству Reuters работать на территории России.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Причиной таких заявлений стала статья Reuters о том, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти в обход санкций США с помощью российской государственной корпорации Роснефть.
В Роснефти эту информацию назвали «откровенной ложью». «Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», - заявили в пресс-службе компании.
По данным агентства, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передает Роснефти свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет деньги немедленно.
Роснефть оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, а затем получает ее полную стоимость от конечного покупателя.
Из документов, которые изучило агентство, следует, что в схеме предложили участвовать нескольким энергетическим компаниям, в том числе индийской Reliance Industries, самому большому из клиентов, которые покупают нефть у Венесуэлы за наличные.
Представитель индийской компании подтвердил информагентству, что Reliance Industries платила российским и китайским компаниям за поставки венесуэльской нефти. Он отметил, что компания обсуждает эти соглашения с американским Госдепартаментом на предмет их соответствия санкциям США.
Представители Роснефти ранее утверждали, что ведут «исключительно коммерческую деятельность в интересах своих акционеров».