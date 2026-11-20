Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после падения на территории страны российских ракет обратился к союзникам по НАТО с призывом дать больше возможностей для защиты польского неба.

Об этом сообщило Defence24 в пятницу, 20 ноября.

Косиняк-Камыш заявил, что Польше нужны истребители AWACS и F-35.

«Я хотел бы видеть большую вовлеченность партнеров. Нам нужно укрепить наши системы разведки», — сказал он во время совместной конференции с министрами Франции, Великобритании, Литвы и Эстонии на полигоне Нова Демба, где проходят военные учения Коалиции желающих.

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Также Владислав Косиняк-Камыш пообещал обратиться непосредственно к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой предоставить дополнительные силы и ресурсы для миссии Eastern Sentry (Восточный страж), которую НАТО официально запустило 12 сентября 2025 года — после того, как в начале сентября беспрецедентное на тот момент количество российских беспилотников и самолетов нарушило воздушное пространство нескольких стран-членов НАТО (таких как Польша и Эстония).

20 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на территории страны упали две российские ракеты и один беспилотник.

Газета The Telegraph сообщила, что ракеты упали в 100 км от полигона Нова Демба, где с 9 по 22 ноября проходят первые военные учения Коалиции желающих.

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Ранее польские военные сообщали о возможном нарушении воздушного пространства неизвестным объектом. Мониторинговые каналы писали о движении российской крылатой ракеты, в Люблине объявляли тревогу. Впоследствии пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что одна из российских ракет могла пересечь польскую границу.

В целом ночью и утром 20 ноября войска РФ атаковали Украину почти сотней баллистических и крылатых ракет, а также 404 дронами.