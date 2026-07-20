МИД Индии подтвердил гибель четырех своих граждан в результате атаки РФ на судно близ Одессы

В Одессе в результате российской атаки на гражданское судно погибли десять человек (Фото: ВМС Украины/Telegram)

В результате российской атаки на гражданское судно Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау недалеко от Одессы 19 июля погибли четверо граждан Индии. Еще один гражданин Индии находится в больнице в критическом состоянии.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Индии в понедельник, 20 июля, сообщает Reuters.

МИД Индии осудил атаку и подчеркнул, что «удары по коммерческому судоходству, создание угрозы для жизни ни в чем не повинных гражданских членов экипажа, а также любые препятствия свободе судоходства и торговли неприемлемы и должны быть прекращены».

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На борту судна находился экипаж из граждан Индии и Сирии. Судно было атаковано тремя крылатыми ракетами.

19 июля в Одессе в результате российской атаки загорелось гражданское судно. 20 июля стало известно, что число погибших в результате российской атаки возросло до десяти. Среди погибших, в частности, лоцман Администрации морских портов Украины.

На момент атаки на борту находились 17 членов экипажа — граждан Сирии и Индии, а также лоцман филиала Дельта-лоцман ГП АМПУ.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Пожар на судне локализовали, на берег удалось доставить и спасти восемь членов экипажа.