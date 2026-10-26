Россия надеется ослабить НАТО с помощью мирных переговоров по Украине, сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники. Ожидается, что российский диктатор Владимир Путин потребует от альянса сократить свое военное присутствие до границ 1997 года.

По информации собеседников издания в дипломатических кругах, цель России — воспользоваться предстоящими переговорами, чтобы добиться уступок по вопросу расширения НАТО.

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Помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что Европу следует включить в переговоры между российскими, украинскими и американскими официальными лицами, так как без них вопрос решить нельзя.

Однако дипломатические источники сообщили газете The Telegraph, что мотивом России для включения европейских стран в переговоры было использование следующего раунда переговоров для достижения уступок в вопросе расширения НАТО, которое диктатор Путин назвал «первопричиной» войны.

Издание отмечает, что ранее в Кремле намекали, что Путин может быть готов пойти на компромисс по другим вопросам, если будут удовлетворены его основные требования, по сути, лишив Украину суверенитета и вынудив НАТО сократить свою экспансию на восток.

«Путин, вероятно, потребует сокращения присутствия НАТО в Европе до границ 1997 года, когда бывшие страны Восточного блока начали вступать в альянс», — говорится в материале.

Издание уточняет, что это означало бы потенциальный вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии, которая присоединилась к альянсу в 2023 году. Все пять стран граничат с Россией.

26 октября издание УП со ссылкой на источники сообщило, что Киев и Вашингтон пытаются убедить Москву провести новый раунд трехсторонних переговоров хотя бы на неделю раньше, а не в десятых числах ноября.

23 октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария.

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25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и завышенных ожиданий от нее быть не должно.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на переговорах не будет идти на компромиссы в вопросе территорий. По его словам, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.