Росгвардейца, причастного к убийствам и пыткам мирных жителей в Буче, объявили в международный розыск 3 июля, 12:48 Росгвардейца Сергея Колоцея, совершавшего зверства в Буче, объявили в международный розыск (Фото:Прес-служба Офиса генпрокурора)

Первый подозреваемый в убийствах и пытках мирных жителей в Буче — командир подразделения управления федеральной службы войск нацгвардии РФ Ульяновской области Сергей Колоцей, объявлен в международный розыск.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области в комментарии Укринформу.

«Сейчас он находится в розыске, в том числе международном. Мы проверяем его на причастность к другим убийствам в Буче», — проинформировали в ведомстве.

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В прокуратуре отметили, что досудебное расследование в отношении Колоцея продолжается. Он, в частности, подозревается в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, соединенных с умышленными убийствами.

Среди доказательств — свидетельские показания, результаты экспертиз, в том числе портретной.

Как отмечается, в ходе следствия правоохранители установили, что Колоцей вместе с другими военнослужащими РФ убил четырех мирных жителей на улице Яблунской в Буче. Сначала своих жертв он пытал, а затем расстрелял. Их тела обнаружили с завязанными за спиной руками и следами насилия.

Еще одну свою жертву Колоцей заставлял признаться в подрывной деятельности против захватчиков. Чтобы получить от мужчины эти «признания», его избивали прикладом оружия, гардой ножа, а также руками и ногами по всему телу. Особый вид издевательства — принуждение потерпевшего нюхать тело мертвого человека. После этой пытки подозреваемый имитировал казнь и стрелял рядом с ухом безоружного мирного жителя, сообщили в прокуратуре.

Также, по данным правоохранителей, Колоцей занимался мародерством. Награбленное в Украине имущество он отправлял из одного из белорусских почтовых отделений, напомнили в прокуратуре.

В начале мая правоохранители объявили первое подозрение в издевательстве над гражданскими в Буче Киевской области. Его получил руководитель подразделения Росгвардии Сергей Колоцей, который, по данным следствия, убил четырех безоружных мужчин и пытал еще одного гражданского.

После публикации этой информации Колоцей отрицал свою вину и заявил, что не служит в Росгвардии и не выезжал за пределы Беларуси два года.

Что известно о зверствах российских оккупантов в Киевской области

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны. Всего в Киевской области после освобождения от российских захватчиков эксгумировано более 1300 тел гражданских.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

В то же время минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Подконтрольные Кремлю издания запустили пропагандистскую кампанию, распространяя тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева якобы были постановочными, а тела специально разложили на улицах городов для создания картинки для СМИ. Эту абсурдную версию поддерживают чиновники РФ на самом высоком уровне.

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