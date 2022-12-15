Ложь о Мариуполе и «победа Москвы». ГосСМИ РФ следовали указаниям ФСБ и Минобороны о том, как освещать войну против Украины — NYT 15 декабря, 13:32 Разрушенный в результате российских атак жилой дом в оккупированном Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Российские государственные СМИ придерживались указаний ФСБ и Минобороны о том, как освещать вызвавшие международный резонанс события во время войны РФ против Украины. Об этом сообщает The New York Times по итогам анализа сломанного архива электронной почты Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).



Журналисты создали поисковый инструмент для идентификации материалов на 750 гигабайт файлов, связанных с подготовкой к полномасштабной войне и ее ранним этапам с января по март 2022 года. После проверки документов NYT подтвердила адреса электронной почты и личности людей. Во многих случаях вопросы, о которых говорилось в переписке, становились контентом в эфире.

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В утечках электронной почты подробно описано, как крупнейший российский госвещатель в сотрудничестве со службами безопасности страны-агрессора использовал новости правых изданий и китайские СМИ для «создание нарратива о победе Москвы».



Газета добавляет: кроме жесткого подавления инакомыслия, пропагандистский аппарат помог российскому диктатору Владимиру Путину сохранить поддержку полномасштабной войны против россиян, которая, «как многие на Западе надеялись, ослабит его власть, чем дольше будет длится вторжение».

Как пишет NYT, для этого нарратива продюсеры российской государственной медиакомпании выбирали материалы из консервативных западных СМИ, в частности Fox News, а также использовали малоизвестные аккаунты в Telegram и YouTube.

«Российские спецслужбы, в частности Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая является преемницей КГБ, подавали другую информацию, создавая альтернативную версию событий, таких как бомбардировка украинского города Мариуполя», — сообщает издание.

Согласно документам, после преступления оккупантов российские военные направили письмо ВГТРК и других госСМИ с пометкой «Важно!»: там было видео с женщиной, которая заявила, что театр якобы «подорвали члены украинской националистической группы, а не россияне», пишет NYT.

Также в день полномасштабного вторжения, 24 февраля, ФСБ разослала пропагандистам письма, в которых называла их «коллегами» и утверждала, что украинские бойцы покидают свои позиции. В другом послании речь шла о якобы «нападении Украины на гражданское грузовое судно».