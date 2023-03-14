Потенциальный конкурент Трампа на выборах Десантис заявил, что помощь Украине «не в интересах США». Киев ответил 14 марта, 09:24 Рон Десантис (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Потенциальный конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, губернатор штата Флорида республиканец Рон Десантис заявил, что помощь Украине в развязанной Россией полномасштабной войне «не в интересах Соединенных Штатов».



Об этом он заявил на телеканале FoxNews, отвечая на опросник консервативного ведущего Такера Карлсона.

Десантис отмежевался от республиканцев, утверждающих, что проблема с политикой президента США Джо Байдена в отношении Украины состоит в том, что он делает недостаточно. Губернатор Флориды считает, что наоборот — тот делает слишком много и без четко определенных целей, а его действия могут спровоцировать войну между Соединенными Штатами и Россией. Он выступил против предоставления ВСУ F-16 и ракет большой дальности.

Видео дня

«Хотя США имеют много жизненно важных национальных интересов — защита наших границ, преодоление кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также проверка экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая — дальнейшее вовлечение в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них», — заявил Десантис.

В ответ на эти заявления МИД Украины пригласил Десантиса посетить страну «чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США».

«Мы уверены, что как бывший военный офицер, бывший в зоне боевых действий, губернатор Рон Десантис осознает разницу между „спором“ и войной», — написал спикер украинского МИД Олег Николенко в Twiter.

Как пишет The New York Times, взгляды Десантиса на политику в отношении Украины сейчас совпадают со взглядами 45-го американского президента Дональда Трампа, призвавшего к окончанию войны путем «мирного соглашения», которое не исключало бы территориальных уступок со стороны Киева.

В то же время они отличаются от позиции других потенциальных кандидатов от республиканцев — бывшего вице-президента Майка Пенса или экс-посла США в ООН Никки Гейли, выступающих за поддержку Украины.

Согласно опросу Pew Research Center за январь, 40% республиканцев и поддерживающих их независимых избирателей считают, что Вашингтон предоставляет слишком много помощи Украине. В марте 2022-го таких было всего 9%.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что чувствует очень сильную двухпартийную поддержку для Украины.

После приезда в Киев американского лидера Джо Байдена 20 февраля в Украину прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США. CNN сообщил, что после встречи с ней президент Владимир Зеленский пообещал законодателям прислать новый список вооружений, необходимых для победы в войне.