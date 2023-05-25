Главный конкурент Трампа заявил, что не хочет видеть участие американских войск в войне России против Украины 25 мая, 19:13 Рон ДеСантис (Фото:RonDeSantis/Handout via REUTERS)

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, который накануне объявил об участии в выборах президента США 2024 года от Республиканской партии, заявил, что в случае своей победы он не хотел бы видеть участие американских войск в войне России против Украины.

В интервью для Fox News, ДеСантис заявил, что хотел бы увидеть «урегулирование» войны России против Украины и подчеркнул, что войска США не должны быть вовлечены в эту войну.

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«Учитывая, что происходит в Восточное Европе, я бы хотел увидеть урегулирование этого. Я бы не хотел видеть более широкую войну. Я думаю, совершенно неизвестно, как это будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками, вовлеченными в войну в России или Украине», — сказал ДеСантис.

В среду, 24 мая, губернатор от штата Флорида Рон ДеСантис объявил о своем участии в выборах президента США 2024 года от республиканцев.

В ноябре 2022 года о своей кандидатуре на президентских выборах в 2024-м объявил лидер республиканцев Дональд Трамп.

Согласно соцопросам, за ДеСантиса готовы проголосовать практически столько же людей, сколько и за Дональда Трампа. Рон ДеСантис станет главным соперником Трампа в борьбе во время праймериз от Республиканской партии.

Президент США Джо Байден официально объявил, что идет на второй срок и будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году 25 апреля.