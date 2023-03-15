«Он ошибается». Республиканцы раскритиковали вероятного конкурента Трампа из-за его высказываний касательно помощи Украине 15 марта, 10:47 Рон Десантис (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Ряд республиканцев раскритиковал заявление потенциального конкурента Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, губернатора Флориды Рона Десантиса о том, что помощь Украине в войне «не в интересах Соединенных Штатов».

Об этом сообщает The New York Times.

Экс-член Палаты представителей Лиз Чейни заявила, что ДеСантис «ошибается и, кажется, забыл уроки Рональда Рейгана».

«Это не территориальный спор. Украинский народ борется за свою свободу. Уступка Путину и отказ защищать свободу делают Америку менее безопасной», — сказала она.

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По ее словам, «слабость провокационна, и американские официальные лица, выступающие за такую слабость, — величайшее оружие Путина».

«Отказ от Украины сделает более вероятным более широкий конфликт, в том числе с Китаем и другими противниками Америки», — добавила она.

Республиканец от Южной Каролины, сенатор Линдси Грэм заявил, что «подход Невилла Чемберлена к агрессии никогда не заканчивается хорошо». Таким образом он сравнил ДеСантиса с британским премьер-министром, который умиротворял Адольфа Гитлера.

«Это попытка Путина переписать карту Европы силой оружия», — сказал он.

Сенатор Марко Рубио от Флориды, член сенатского комитета по международным отношениям, также не согласился с комментариями ДеСантиса.

«Я не знаю, что он пытается сделать и какова цель», — сказал Рубио.

Сенатор от Техаса Джон Корнин сказал заявил, что его «обеспокоили» комментарии ДеСантиса.

Потенциальный конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, губернатор штата Флорида республиканец Рон Десантис заявил, что помощь Украине в развязанной Россией полномасштабной войне «не в интересах Соединенных Штатов».

Десантис отмежевался от республиканцев, утверждающих, что проблема с политикой президента США Джо Байдена в отношении Украины состоит в том, что он делает недостаточно.

Губернатор Флориды считает, что наоборот — тот делает слишком много и без четко определенных целей, а его действия могут спровоцировать войну между Соединенными Штатами и Россией. Он выступил против предоставления ВСУ F-16 и ракет большой дальности.

В ответ на эти заявления МИД Украины пригласил Десантиса посетить страну «чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США».

