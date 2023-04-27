После скандальных заявлений о войне. Потенциальный кандидат в президенты США Десантис призвал к прекращению огня в Украине 27 апреля, 07:42 Рон Десантис (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Губернатор штата Флорида и потенциальный кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что поддерживает идею прекращения огня в Украине.

«В интересах всех попытаться достичь такого состояния, когда мы сможем прийти к прекращению огня…Вы же не хотите оказаться в ситуации, подобной (битве при) Вердене, когда вы просто будете иметь массовые жертвы, массовые расходы и в итоге зайдете в тупик», — сказал он в интервью Nikkei Asia.

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Политик имел в виду самое длинное сражение Первой мировой войны, в котором погибло около 700 тысяч человек.

По его словам, европейцам «нужно сделать больше» по отношению к Украине.

«Я имею в виду, что это континент их. США обеспечили им безопасность. И так, Польша - есть некоторые, которые что-то делают, и это следует ценить. Но Германия, они ничего не делают», – сказал он.

Ранее потенциальный конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, губернатор штата Флорида республиканец Рон Десантис заявил, что помощь Украине в развязанной Россией полномасштабной войне «не в интересах Соединенных Штатов».

Десантис отмежевался от республиканцев, утверждающих, что проблема с политикой президента США Джо Байдена в отношении Украины состоит в том, что он делает недостаточно.

Губернатор Флориды считает, что наоборот — тот делает слишком много и без четко определенных целей, а его действия могут спровоцировать войну между Соединенными Штатами и Россией. Он выступил против предоставления ВСУ F-16 и ракет большой дальности.

В ответ на эти заявления МИД Украины пригласил Десантиса посетить страну «чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США».

Позже он заявил, что Россия «не имела права» совершать полномасштабное вторжение в Украину, как и захватывать Крым в 2014 году, «и не победит в этой войне». По словам политика, его заявления о том, что развязанная РФ война — «территориальный спор», были неправильной формулировкой и он не имел в виду, что Россия может захватывать Украину или угрожать НАТО.